Giornata della Ristorazione Fipe/Confcommercio – Un chicco alla volta…costruiamo il futuro! L’importanza del riso per un’alimentazione equilibrata

Un chicco alla volta…costruiamo il futuro! L’importanza del riso per un’alimentazione equilibrata

In occasione della IV Giornata della Ristorazione, organizzata da Fipe/Confcommercio Brindisi, presso l’Istituto Comprensivo Statale “Casale”- plesso Calò- di Brindisi, si è tenuto un interessante incontro sul tema “Chicchi di Futuro: Riso, risate e bontà”. L’evento è stato rivolto, principalmente, a due classi terze della scuola primaria. Sono intervenuti, per gli indirizzi di saluto: Giovanni Corciulo, Presidente Confcommercio Brindisi e Marco Carruezzo, Presidente FIPE Confcommercio Brindisi che hanno focalizzato l’importanza di questo appuntamento, giunto ormai alla quarta edizione, e la volontà di Confcommercio di rappresentare una realtà rilevante per il territorio. È intervenuto, inoltre, Mino Silvestro, titolare di “Diecimiglia Hosteria Contemporanea” di Brindisi, che ha coinvolto i bambini con la spiegazione di alcune ricette che si possono realizzare con il riso.

La dott.ssa Francesca Marra, biologa nutrizionista, ha tenuto un’attività di educazione alimentare con approfondimenti sul riso, le sue proprietà nutrizionali e l’importante ruolo per quanto riguarda un’alimentazione equilibrata. Il riso è un cereale naturalmente privo di glutine ed è il più digeribile e per questo motivo consigliato dai nutrizionisti. Il Italia il riso è un pilastro fondamentale della dieta mediterranea, grazie all’alto valore energetico dei suoi carboidrati complessi, l’elevata digeribilità. Ci sono molte varietà di riso che si differenziano a seconda della loro forma. L’Italia è il primo produttore europeo con 220.000 ettari, soprattutto in Piemonte e Lombardia. Il riso è cultura, economia, paesaggio. In Puglia il riso è festa, mare, terra e cucine povere . Grande rilievo è stato dato alle tradizioni locali legate al riso. In alcuni paesi del brindisino, ancora oggi, si lancia riso misto a grano e confetti agli sposi fuori dalla Chiesa. Il riso che è simbolo di fertilità, abbondanza e prosperità per la nuova vita insieme. Nel territorio brindisino non ci sono risaie, ma il riso è sicuramente la risposta pugliese a come sfamare tante persone con poco. Sono seguite attività ludico-creative che hanno coinvolto gli alunni. L’incontro si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione e dei gadget realizzati dai bambini che hanno dimostrato grande interesse durante l’incontro, con domande pertinenti per la dott.ssa Marra. È importante educare a un’alimentazione sana ed equilibrata e bisogna iniziare a farlo con le giovani generazioni. Anna Consales











