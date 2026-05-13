“Giornata della Ristorazione” – Successo a Brindisi per l’iniziativa promossa da Fipe/Confcommercio nel plesso “Calò” del Comprensivo “Casale”

Ha riscosso un notevole successo l’iniziativa promossa da Fipe/Confcommercio Brindisi nel plesso scolastico “Calò” del Comprensivo “Casale” in occasione della “Giornata della Ristorazione 2026”.

L’evento “Chicchi di Futuro: Riso, risate e bontà”, ha visto coinvolte due classi terze della scuola primaria.

Dopo i saluti dei responsabili del plesso scolastico sono intervenuti il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo ed il Presidente di Fipe/Confcommercio Marco Carruezzo.

Ha fatto seguito un coinvolgente intervento di educazione alimentare della biologa nutrizionista Francesca Marra, con momenti dedicati alla scoperta del riso, alle sue proprietà nutrizionali e al suo ruolo in un’alimentazione equilibrata.

Il programma è stato arricchito da un racconto delle tradizioni locali legate al riso e da attività ludico-creative, tra cui giochi di gruppo e laboratori manuali, che hanno coinvolto attivamente gli alunni.

L’evento si è concluso con un momento di condivisione e con la consegna degli attestati di partecipazione e dei gadget realizzati dai bambini.