Giornata della salute mentale, Open day nel Csm di Ceglie Messapica

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale (World Mental Health Day), il Centro di salute mentale di Ceglie Messapica ha organizzato la prima edizione dell’evento Colori, arte e musica per la salute mentale.

L’obiettivo dell’Open day, che si svolgerà dalle 10 alle 12 nel Csm all’interno del Presidio territoriale di assistenza, con ingresso libero, è la sensibilizzazione sul tema della salute mentale per promuovere benessere attraverso la creatività, e al contempo sconfiggere lo stigma e il pregiudizio in generale.

Durante la giornata gli operatori del Centro forniranno informazioni a chiunque voglia partecipare. L’evento coinvolgerà un gruppo di utenti del Csm che, al termine di un percorso terapeutico, saranno alle prese con un’attività creativa in totale autonomia sulle note di un piccolo gruppo di musicisti.

L’elemento trainante dell’appuntamento sarà l’arte in tutte le sue forme, dalla musica alla poesia, come filtro di conoscenza, scambio e confronto in cui ognuno sarà protagonista.