GIORNATA DI SPORT ALLA SCUOLA GIULIO CESARE

Sport, inclusione e solidarietà. Questo il messaggio inviato a tutti dalla Scuola Media “Giulio Cesare” per la giornata dedicata alla promozione delle attività sportive, con la collaborazione del Coni di Brindisi e della Polizia di Stato. Tanti ragazzi si sono cimentati in varie attivita sportive curriculari e non con premiazione finale. Tra gli ospiti della direttrice scolastica Patrizia Carra’ vi erano il Presidente del Coni di Brindisi, Mario Palmisano Romano, il team manager della New Basket Brindisi, Tullio Marino, l’ex calciatore vice campione del mondo, Antonio Benarrivo, e il responsabile del CSI, Ivano RollI.