GIORNATA DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENTI – SABATO INZIIATIVA ALLA “CALO'” DEL RIONE CASALE

Il 20 novembre di ogni anno ricorre la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e

dell’adolescenza.

L’anniversario ricorda il giorno in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la

Dichiarazione dei diritti del fanciullo, 20 novembre del 1959, e la Convenzione sui diritti dei

bambini, 20 novembre del 1989, poi ratificata dall’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176.

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo Casale di Brindisi intende dare voce alle alunne e agli

alunni per celebrare la ricorrenza con iniziative significative, che possano costituire buone

prassi da diffondere e condividere.

Sabato 19 novembre, pertanto, la scuola primaria (plesso G.Calò) sarà aperta per

l’inaugurazione della nuova biblioteca scolastica “Margherita del Tufo”, donna, mamma e

maestra della nostra scuola che ha fatto dell’insegnamento la sua ragione di vita.

Nel pomeriggio sarà allestito”L’albero dei sempreverdi diritti” di tutte le nostre alunne e

alunni.Le radici, il tronco, la chioma richiamano, nella metafora dell’albero, i quattro principi

ispiratori della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che a loro volta

richiamano quei diritti che, nel contesto educativo, contribuiscono a garantire il diritto

all’apprendimento di tutte le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi. Come avviene per

l’albero, i bambini e i ragazzi cresceranno più forti, robusti, capaci di resistenza e di

“resilienza”, di autonomia e di creatività, quanto più ricco di risorse e opportunità sarà stato il

contesto ambientale in cui hanno vissuto. La loro identità sarà tanto più fragile quanto più tutto

ciò verrà loro negato.

Il connubio Scuola – Legalità – Diritti dei bambini e degli adolescenti sarà occasione per

ricordare che tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, hanno diritto ad essere

protette/i anche dalla mancanza di adeguate opportunità di sviluppo affettivo e cognitivo e che

la scuola offre loro un modo per conoscersi, conoscere, interrogarsi, diventare cittadini/e

consapevoli e responsabili. Nella stessa giornata avrà luogo la celebrazione del Festival delle

luci.

Tutti gli Istituti Comprensivi di Brindisi, invitati a contribuire all’iniziativa realizzeranno un loro

albero che sarà portato nel plesso “G.Calò” dell’Istituto Comprensivo Casale.

Tutti gli alberi faranno parte “simbolicamente” del bosco dei diritti di tutte le alunne e gli

alunni brindisini.

La Dirigente Scolastica dell’IC Casale, prof.ssa Mariavittoria Caprioli, a nome di tutte le sue

alunne e alunni invita i genitori, il personale docente e non docente, le istituzioni tutte a

nutrire “questi alberi del nostro bosco” con il giusto nutrimento onde crescere alberi saldi e

resistenti, in grado di resistere alle intemperie della vita, con una chioma gioiosa e colorata,

protesa alla vita e alle sue opportunità.