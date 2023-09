GIORNATA EUROPEA DEL PATRIMONIO – INIZIATIVA NEL CASTELLO DI CAROVIGNO

Castello in note: una serata di musica e storia

per la Giornata Europea del Patrimonio

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 settembre, a

partire dalle ore 20,30, il Castello di Carovigno ospiterà la storica Fondazione

Filarmonica.

La serata, promossa dalla Associazione Le Colonne in collaborazione con il

Comune di Carovigno, prevede un itinerario musicale tra le sale storiche del

maniero.

Un percorso che vedrà differenti postazioni sonore in cui lo spettatore potrà

assistere ai concerti “Smart” tra l’incanto dei luoghi accompagnato dal sublime

fascino dei brani di Mozart Donizetti Giuliani Puccini fino a giungere a

Morricone, con la partecipazione del prof. Antonio Simeone del Conservatorio

“T. Schipa”, responsabile degli istituti convenzionati della sede di Ceglie

Messapica.

Le Giornate Europee del Patrimonio indette dal Consiglio d’Europa e della

Commissione Europea e promosse in Italia dal Ministero della Cultura,

costituiscono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa e

rappresentano l’occasione per creare esperienze di condivisione, promuovere

l’inclusione e favorire la creatività e l’immaginazione. Il tema di quest’anno è il

“Patrimonio in Vita” (“Living Heritage”) che punta i riflettori sulla vivacità,

diversità e importanza delle tradizioni e competenze culturali in tutta Europa.

L’itinerario musicale si inserisce in un programma “Open Day Music Art” della

Fondazione Filarmonica di Carovigno curato dagli istruttori e professori della

Scuola Musicale di Carovigno con lo scopo di avvicinare i più giovani all’arte

dei suoni.

Per maggiori info e prenotazioni contattare il numero 3791092451 o inviare una

mail a castellodicarovigno@gmail.com. La prenotazione è obbligatoria.