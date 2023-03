“GIORNATA IN BLU”, UN INTERESSANTE INCONTRO SULL’AUTISMO

Presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi si è tenuto un interessante convegno dal titolo “Giornata in blu: tavolo per riflettere e informare”. L’evento, la “Giornata in Blu”, che ha anticipato la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile, è stato promosso dall’Istituto Professionale “Morvillo Falcone” di Brindisi, sede dello Sportello per l’Autismo “Blue Heart”, d’intesa col neocostituito Tavolo Provinciale per l’Autismo, con il supporto di Socioculturale Puglia e l’Associazione Culturale “Le Colonne”. È essenziale focalizzare un tema così importante che, purtroppo, riguarda tante famiglie e, soprattutto, bisogna concentrarsi sul tema dell’inclusione a 360 gradi. La Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. Si decise di associare il colore blu perché il blu è una tinta che risveglia sicurezza e bisogno di conoscenza, due temi che coinvolgono il mondo dell’autismo. I disturbi dello spettro autistico sono “un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo”. È necessario agevolare politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie per garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone nello spettro autistico. Bisogna valorizzare le risorse per la specializzazione del personale operante nel servizio sanitario e il finanziamento della ricerca riveste un ruolo ancora più importante per dare continuità ai percorsi di cura tramite équipe multidisciplinari. Un’occasione per parlare di questo delicato disturbo neuropsichico e per non dimenticarsi delle famiglie e delle persone che ogni giorno hanno a che fare con l’Autismo, un fenomeno che, purtroppo, cresce a dismisura. Prima dei vari interventi, un emozionante momento con i bambini della classe prima della Perasso che hanno cantato “Supereroi”, il famoso e bellissimo brano che Mr. Rain ha portato al Festival di Sanremo. È seguito un altro momento musicale con il M° Samuele Sasso. Due studentesse del Morvillo hanno indossato due abiti creati per l’occasione: uno azzurro per celebrare la Giornata e l’altro con un mix di foto della città di Brindisi. Al termine della conferenza è stata organizzata la “Camminata in blu” per le vie del centro storico con soste presso i monumenti più rappresentativi illuminati in blu. Il percorso terminerà sul Lungomare Regina Margherita con l’apertura straordinaria della Collezione Archeologica “Faldetta”. Anna Consales