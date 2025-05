Presso il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite di Brindisi, in occasione della Giornata Internazionale dei Caschi Blu delle Nazioni Unite, si è tenuta la UNGSC Technology Fair and Robotics Competition. Questa giornata si celebra ogni anno il 29 maggio, data in cui le Nazioni Unite rendono omaggio a tutte le donne e gli uomini che hanno prestato servizio nelle missioni di peacekeeping, come militari, forze di polizia o civili, riconoscendone il coraggio, la professionalità e il sacrificio, e, in particolare, a coloro che hanno perso la vita negli anni di storia delle operazioni di pace dell’Onu. La Giornata Internazionale dei Peacekrepers fu istituita nel 2003.Il tema scelto per quest’anno è:”Il futuro del mantenimento della pace” e con una fiera tecnologica e una competizione di robotica si è voluto focalizzare l’importanza dell’innovazione e della tecnologia come necessari per il futuro dei Peacekrepers, per promuovere la pace e lo sviluppo sostenibile. Dieci scuole e 300 studenti dagli 11 ai 17 anni della Regione Puglia hanno partecipato alla Competizione di Robotica con grande entusiasmo. È seguita la cerimonia di premiazione al cospetto delle massime autorità civili e militari presenti. Anna Consales