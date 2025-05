Giornata internazionale dei Caschi Blu – il 29 maggio iniziativa a Brindisi

In occasione della Giornata Internazionale dei Caschi Blu delle Nazioni Unite, dedicata quest’anno al futuro del Peacekeeping, abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare alla UNGSC Technology Fair and Robotics Competition, il 29 maggio 2025 presso il Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite di Brindisi.

L’accesso per la stampa sarà alle ore 10.30 dal cancello sito in Via Tito Minniti. Per esigenze organizzative e di sicurezza, si prega di garantire la massima puntualità.

La Giornata Internazionale dei Caschi Blu si celebra ogni anno per onorare il servizio e il sacrificio dei militari, poliziotti e civili impegnati nelle missioni di pace delle Nazioni Unite nel mondo.

Quest’anno, attraverso una fiera tecnologica e una competizione di robotica, s’intende sottolineare l’importanza dell’innovazione e della tecnologia come strumenti indispensabili per il futuro del Peacekeeping nel promuovere la pace e lo sviluppo sostenibile.

La Competizione di Robotica vedrà la partecipazione di 10 scuole e 300 studenti dagli 11 ai 17 anni della Regione Puglia che saranno premiati nel corso della cerimonia ufficiale al cospetto delle massime autorità presenti.

La Fiera, con la partecipazione e l’esposizione delle soluzioni tecnologiche e digitali delle Nazioni Unite, Forze Armate italiane, università, scuole e altri attori chiave del territorio – rappresenta un’occasione unica per valorizzare il potenziale innovativo della Regione Puglia e offrire una visione sistemica delle sue capacità tecnologiche.

La cerimonia ufficiale con la deposizione della corona ai caduti sul campo delle operazioni di pace a cui farà seguito la premiazione dei vincitori della competizione di robotica, terminerà alle ore 13.00.