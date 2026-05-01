Giornata Internazionale del Jazz. Il Nuovo Teatro Verdi celebra il jazz con una mostra di vinili

In occasione della Giornata Internazionale del Jazz, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ha voluto celebrare questo importante appuntamento con tre eventi, dedicati alla grande musica, organizzati nel foyer. Una Giornata che, ogni anno, si celebra il 30 aprile, che è stata organizzata e promossa dall’UNESCO nel 2011 con l’Herbie Hancock Institute of jazz, per promuovere unione tra i popoli, dialogo interculturale e lotta contro le discriminazioni. La musica jazz con la nobile finalità di promuovere la pace, la libertà d’espressione e l’uguaglianza. Ad aprire il ricco programma degli eventi, una mostra di vinili curata dallo scrittore e grande esperto di jazz Marco Greco. In esposizione 130 vinili, tra prime stampe, edizioni rare, copertine d’autore, scelti tra tantissimi che arricchiscono la sua collezione privata, tutto ha contribuito ad attrarre l’attenzione dei visitatori. La scena musicale pugliese, la scena musicale brindisina, il jazz, il blues e alcuni vinili nell’ambito della musica rock, una esposizione importante, per appassionati e per curiosi. Un’iniziativa della Fondazione Nuovo Teatro Verdi molto apprezzata. Anna Consales