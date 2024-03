Giornata internazionale della donna: open day negli ambulatori vaccinali e nel Consultorio di Mesagne

Sono numerosi i servizi che le aziende sanitarie offrono alle donne nelle diverse fasce di età: screening oncologici per i tumori della mammella e della cervice uterina, vaccinazioni, preparazione alla nascita, affidi e adozioni, supporto nei casi di maltrattamento e violenza. Nella Giornata internazionale della Donna, 8 marzo, la Asl Brindisi apre le porte ai cittadini con alcune iniziative ad accesso diretto.

Il Dipartimento di Prevenzione ha organizzato un open day per la vaccinazione anti Papilloma Virus (HPV), la più frequente infezione sessualmente trasmessa che può contrarre la donna. L’HPV è stato classificato come il secondo agente patogeno responsabile del tumore al collo dell’utero e altri tumori. La vaccinazione rappresenta una efficace strategia di prevenzione e prevede la somministrazione di due dosi per soggetti fino a 14 anni, o tre per i soggetti dai 15 anni.

La vaccinazione anti-HPV sarà offerta gratuitamente e con accesso libero a ragazzi e ragazze al compimento di 11 anni, ragazze fino a 25 anni a partire dalle nate dal 1989, ragazzi nati dal 2003, donne trattate per lesioni di alto grado, soggetti a rischio per determinate condizioni o comportamenti, uomini che fanno sesso con altri uomini. I soggetti che non rientrano nelle categorie indicate potranno richiederla a pagamento. Gli Open Day sono previsti nei Centri vaccinazione dei Comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, San Pietro Vernotico e San Vito dei Normanni, aperti dalle 9 alle 13 (a Brindisi anche il pomeriggio dalle 15 alle 18).

Il Consultorio familiare di Mesagne, invece, invita le donne di tutte le età a partecipare a diversi incontri a tema: dalle 9.30 alle 11.30 si parlerà di Babywearing, con la prova di alcuni supporti, dalle 11.30 alle 13 si parlerà di pavimento pelvico, con la possibilità di confrontarsi su dubbi e curiosità, dalle 9 alle 13 ci si può inoltre prenotare per Pap test e HPV test.