GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. “DONNA…DIMMI!”

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, presso il Museo Archeologico F. Ribezzo si è tenuto un evento molto interessante:”Donna…dimmi!”, organizzato da: il Rotary Club Brindisi, Il Rotary Club di Brindisi Valesio e il Rotary Club di Brindisi Appia Antica. Prima dell’inizio della conversazione a più voci, si è tenuto un flash mob veramente emozionante degli alunni dell’Istituto Comprensivo Bozzano che sono riusciti a coinvolgere i presenti, introducendo così l’importante tematica dell’incontro. La violenza contro le donne riguarda tutti noi e il titolo dell’incontro “Donna…dimmi!” è proprio un volere incoraggiare le donne a parlare, confrontarsi, denunciare tutti quelli che possono essere segnali da non trascurare e che potrebbero avere tragiche conseguenze. Proprio in questi giorni abbiamo seguito con trepidazione il rapimento di Giulia Cecchettin e abbiamo sperato fino all’ultimo in un finale positivo, ma la tragica realtà ci ha sconvolti. Una ragazza buona, altruista che aveva tanto da vivere e da fare. Un’altra vita spezzata con violenza da chi diceva di amarla. La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ogni anno, il 25 novembre, si organizzano attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della nonviolenza e del rispetto delle donne. Tra i simboli più riconosciuti della lotta alla violenza contro le donne, dai maltrattamenti ai femminicidi, ci sono le scarpe rosse. È intervenuto il Sindaco Giuseppe Marchionna che ha focalizzato l’importanza di questi incontri che portano ad impegnarsi sempre di più nel contrastare la violenza contro le donne. Molto interessanti tutti gli interventi: dott. Giorgio Stomati, Presidente Rotary Club Brindisi; avv. Vittorio Piceci, Presidente Rotary Club Valesio; avv. Silvio Molfetta, avvocato penalista e consigliere dell’Ordine degli avvocati di Brindisi; prof.ssa Maria Luisa Pastorelli, Dirigente Scolastico; Daniela Sasso, autrice del libro “Fuori scorre il cielo” e Lara Sasso. Ha moderato l’incontro l’avv. Daniela Passaro, Presidente Rotary Club Brindisi Appia Antica. Anna Consales