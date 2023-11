Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta un’interessante conversazione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento è stato organizzato da ANDOS (Associazione Donne operate al seno) Comitato di Brindisi e la Fondazione Di Giulio, con il patrocinio del Comune di Brindisi. Sono intervenute per i saluti e per introdurre l’importante tematica: Mirella Tondo, Presidente ANDOS Brindisi e Raffaella Argentieri, Presidente Fondazione Di Giulio. Molto interessante la relazione del dott. Vito Brugnola, Psicologo e Psicoteraupeta, sul tema:”Gli adolescenti e l’inganno di Ares”. Considerando il particolare periodo che stiamo vivendo, con episodi di violenze che vedono coinvolti giovanissimi, è necessario riflettere con serietà per cercare di esaminare e comprendere le motivazioni psicologiche che portano a simili comportamenti. La violenza contro le donne riguarda tutti noi e la parola violenza è distruttiva in qualsiasi ambito venga usata. È essenziale riflettere sull’importanza del rispetto. Il dott. Brugnola ha collaborato con numerosi Istituti Scolastici di Bari e Brindisi in progetti finalizzati all’educazione socio-affettiva, al supporto e all’orientamento scolastico. È seguita la presentazione del libro di Gianluigi Cosi:”Nessuno bacia Biancaneve”, una raccolta di poesie e canzoni, nate, durante Il lockdown, dalla passione di Gianluigi per la scrittura, non solo in campo musicale. Il concetto che la bellezza del mondo ci salverà, eliminando tutte le cose negative come la violenza sulle donne e sui minori. Ha dialogato con l’autore Vittoria Orlando, con accompagnamento musicale di Fabio Masi e Silvia La Grotta. In occasione dell’evento è stata allestita una esposizione di pittura a cura di Amanda Librale. Rachele Liuni e Amedeo Olimpio, inoltre, hanno eseguito alcune canzoni focalizzando sempre l’argomento dell’incontro. Importante la presenza di alcune alunne della Scuola Media Giulio Cesare di Brindisi che hanno espresso delle profonde riflessioni. Anna Consales