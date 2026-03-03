Giornata Mondiale contro l’HPV: Open Day vaccinali promossi dalla Asl Brindisi

In occasione della Giornata Mondiale contro il Papillomavirus Umano (HPV), che si celebra il 4 marzo, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi organizza da oggi a venerdì 6 marzo Open Day dedicati alla vaccinazione anti-HPV su tutto il territorio provinciale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la prevenzione delle patologie HPV-correlate e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della vaccinazione quale strumento sicuro ed efficace per la tutela della salute individuale e collettiva.

L’HPV è responsabile di diverse patologie, tra cui il tumore della cervice uterina, oltre ad altre neoplasie che possono colpire sia le donne che uomini.

Durante gli Open Day sarà possibile accedere alla vaccinazione senza prenotazione nei centri vaccinali indicati nel calendario in allegato. Il personale sanitario sarà a disposizione per fornire informazioni, chiarimenti e consulenze personalizzate.

La vaccinazione è offerta gratuitamente a:

• ragazzi e ragazze nel dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti);

• donne mai vaccinate a partire dalla coorte delle nate dal 1989;

• uomini mai vaccinati a partire dalla coorte dei nati dal 1996;

• donne trattate per lesioni di alto grado (CIN2+) o di grado superiore;

• uomini che fanno sesso con uomini (MSM);

• persone con infezione da HIV.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Centri Vaccinali della Asl Brindisi ai recapiti disponibili al seguente link:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/centri-vaccinazione

La prevenzione è una responsabilità condivisa: vaccinarsi significa proteggere sé stessi e contribuire alla salute della comunità.