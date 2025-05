Giornata mondiale contro l’ipertensione, il 17 maggio a Mesagne screening gratuiti a cura dell’ambulatorio di Cardionefrologia del Pta

In occasione della ventunesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa), sabato 17 maggio si terrà a Mesagne un evento dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’informazione sui rischi legati a questa patologia. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Asl Brindisi, Comune di Mesagne e Isbem, Istituto scientifico biomedico euro mediterraneo, è organizzata dalla nefrologa Amalia Mariotti e dal cardiologo Salvatore Distaso, entrambi soci SIIA e responsabili dell’ambulatorio di Cardionefrologia del Presidio territoriale di assistenza (Pta) di Mesagne. La giornata si articolerà in due momenti distinti: di mattina, dalle 9 alle 13, nella Villa comunale di Mesagne verranno effettuati screening gratuiti della pressione arteriosa, distribuiti materiali informativi e offerte consulenze specialistiche ai cittadini interessati. Nel pomeriggio, nell’auditorium del Castello di Mesagne, dalle 17 alle 19, si svolgerà un incontro divulgativo aperto al pubblico, con interventi mirati alla promozione di stili di vita sani, alla gestione dell’ipertensione e alla prevenzione delle complicanze cardiovascolari e renali.

Lo slogan “Misura bene e controlla la tua pressione per vivere più a lungo”, è stato negli ultimi anni il motivo conduttore della Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League. In Italia, questo importante appuntamento vede protagonista la SIIA, che coordina una vasta campagna di misurazione gratuita della pressione arteriosa rivolta all’intera popolazione, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di un corretto controllo pressorio nella prevenzione delle patologie cardiovascolari. Con lo slogan 2025 “Misura la tua pressione, proteggi la tua vita”, la campagna rinnova l’invito alla consapevolezza, alla prevenzione e all’adozione di stili di vita salutari.

Per informazioni: ambulatorio di Cardionefrologia – Pta di Mesagne, 0831 739330, salvatore.distaso@asl.brindisi.it.