Giornata mondiale contro l’ipertensione, il 9 maggio a Mesagne screening gratuiti a cura dell’Ambulatorio accreditato SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa) del PTA

In occasione della ventiduesima Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa dalla SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa), sabato 9 maggio si terrà a Mesagne un evento dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’informazione sui rischi legati a questa patologia.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra ASL Brindisi, Comune di Mesagne e ISBEM, Istituto scientifico biomedico euro mediterraneo, è organizzata dalla nefrologa Amalia Mariotti e dal cardiologo Salvatore Distaso, responsabili dell’ambulatorio accreditato SIIA del Presidio territoriale di assistenza (PTA) di Mesagne.

La giornata si articolerà in due momenti distinti: di mattina, dalle 9.30 alle 13, nella Villa comunale di Mesagne verranno effettuati screening gratuiti della pressione arteriosa, distribuiti materiali informativi e offerte consulenze specialistiche ai cittadini interessati. Nel pomeriggio, nell’auditorium del Castello di Mesagne, dalle 17 alle 19, si svolgerà un incontro divulgativo aperto al pubblico, a cui parteciperà anche lo psicologo Angelo Perfido, con interventi mirati alla promozione di stili di vita sani, alla gestione dell’ipertensione e alla prevenzione delle complicanze cardiovascolari e renali.

Nella Giornata mondiale della ipertensione arteriosa 2026 saranno offerti controlli gratuiti della pressione arteriosa in tutta Italia, in zone di facile accesso alla popolazione, come spazi pubblici, ambulatori, luoghi di lavoro. I partecipanti riceveranno una serie di misurazioni della pressione arteriosa, saranno informati se i valori risultano elevati e riceveranno consigli sui passi successivi, inclusi cambiamenti nello stile di vita o controlli medici se necessari. “L’ipertensione – sottolineano gli organizzatori – è spesso chiamata killer silenzioso perché le persone possono sentirsi bene mentre il rischio continua ad aumentare. Il passo più importante è semplicemente misurare la pressione: è rapido, economico e può salvare la vita”.

Per informazioni: ambulatorio di Cardionefrologia – Pta di Mesagne, 0831 739330.