La salute è un percorso che si costruisce giorno dopo giorno, e il primo passo è sempre la consapevolezza.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la Asl Brindisi ha voluto ricordare quanto sia fondamentale “agire precocemente”. Spesso la diagnosi arriva solo quando si manifestano le prime complicazioni, ma grazie alla prevenzione e a uno screening tempestivo si può cambiare questo scenario e garantire una qualità della vita migliore.

Per questo motivo, sono stati organizzati due appuntamenti pensati per prendersi cura della comunità: sabato 21 novembre, nel cuore di Brindisi, in piazza Vittoria, dalle 9 alle 12, i volontari della Croce Rossa Italiana e gli specialisti della UOSD di Endocrinologia, Malattie Metaboliche, Dietetica e Nutrizione Clinica, diretta da Valentina Todisco, saranno a disposizione per misurare la glicemia e offrire consigli preziosi su come prevenire la malattia attraverso piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane; l’impegno proseguirà poi martedì 24 novembre all’ospedale Perrino. È noto che chi convive con il diabete è più fragile di fronte alle infezioni: il rischio di ospedalizzazione può essere fino a quattro volte superiore rispetto alla popolazione generale. Per questo, dalle 9 alle 13, l’ambulatorio di Endocrinologia, in collaborazione con il Sisp del Dipartimento di Prevenzione della Asl, aprirà le porte per una mattinata dedicata alle vaccinazioni gratuite e raccomandate. Non serve prenotazione: basta portare con sé la tessera sanitaria ed eventuale documentazione medica.

Proteggersi è un piccolo gesto che fa una grande differenza.