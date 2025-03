Giornata mondiale del rene, il 13 marzo screening gratuito al Perrino

Come stanno i tuoi reni? Vieni a scoprirlo a Brindisi il 13 marzo, dalle 9 alle 16, nell’ospedale Perrino con uno screening gratuito promosso dalla Struttura complessa di Nefrologia e dialisi della Asl Brindisi. In occasione della Giornata mondiale del rene nefrologi e infermieri esperti in Nefrologia saranno a disposizione degli utenti, nell’atrio dell’ospedale accanto al Cup, per fornire informazioni sulla prevenzione e la cura delle malattie renali: ci si potrà sottoporre allo screening gratuito con esame delle urine e misurazione della pressione arteriosa.

“Ogni anno – spiega il direttore della Struttura complessa di Nefrologia e dialisi, Luigi Vernaglione – il secondo giovedì del mese di marzo viene celebrata, in tutto il mondo, la Giornata mondiale del rene, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e sulla necessità di incrementare le misure e le strategie di prevenzione. L’evento, che si ripete a Brindisi da circa quindici anni, è estremamente importante per affermare che esiste una prevenzione primaria anche per le malattie renali che se non curate per tempo possono portare alla dialisi o al trapianto. Più la diagnosi è precoce, più le cure saranno efficaci nello spegnere la patologia o rallentarne l’evoluzione”.

A marzo e aprile la campagna di prevenzione delle malattie renali promossa dall’Unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi della Asl Brindisi sarà arricchita con giornate di informazione rivolte alle scuole.