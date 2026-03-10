Giornata Mondiale del Rene: prevenzione e diffusione della cultura della donazione tra i giovani

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, che si celebra il 12 marzo, la Nefrologia e Dialisi della Asl Brindisi, con sede a Francavilla Fontana promuove iniziative di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione delle malattie renali e alla diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti, con momenti di informazione rivolti anche agli studenti del territorio.L’attività è promossa dalla Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi diretta dal dottor Luigi Vernaglione, con il coordinamento della UOS di Francavilla Fontana guidata dal dottor Massimo Di Tullio, e vede impegnati i dirigenti medici Lucia Argentiero, Domenica Biasi, Salvatore Fersini, Francesco Rini, Claudia Elefante, Matteo Capone e Franco Di Tano.Attraverso incontri informativi e attività di sensibilizzazione, i professionisti intendono richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle patologie renali, spesso silenziose nelle fasi iniziali, e sul valore della donazione di organi, gesto di straordinaria solidarietà che può offrire una nuova possibilità di vita a chi è in attesa di trapianto.Un’attenzione particolare è rivolta anche ai più giovani, in continuità con le attività di educazione sanitaria portate avanti nelle scuole del territorio, tra cui il progetto “Il Dono a Scuola”, promosso dalla nefrologa Lucia Argentiero, finalizzato alla diffusione della cultura della donazione tra le nuove generazioni. Al progetto saranno dedicati incontri per gli studenti a Ceglie Messapica. Il trapianto rappresenta infatti la migliore prospettiva terapeutica per molti pazienti affetti da insufficienza renale avanzata. Per questo motivo la diffusione di una corretta informazione e di una maggiore consapevolezza sulla donazione degli organi rimane fondamentale: ogni scelta consapevole può trasformarsi in una concreta opportunità di vita.