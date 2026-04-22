“Giornata Mondiale della Terra”, coinvolgere le giovani generazioni per promuovere la salvaguardia del Pianeta!



Presso l’Aula Consiliare del Comune di Brindisi, si è tenuto un importante incontro con gli alunni della Scuola Materna Modigliani 16,

in occasione della Giornata della Terra che, ogni anno, viene celebrata il 22 aprile. La scelta del luogo vuole dare un valore civico alla ricorrenza. Dopo l’arrivo dei bambini, accompagnati dalle maestre, l’Inno Nazionale di Mameli ha dato inizio alla giornata. È intervenuto il Presidente del Consiglio Comunale, Gabriele Antonino, che ha focalizzato l’importanza della giornata che ha come obiettivo quello di coinvolgere le giovani generazioni nella tematica della salvaguardia del Pianeta. È intervenuta Livia Antonucci, Assessore all’Ambiente, che ha manifestato la grande emozione per gli 80 bambini che, con il loro entusiasmo e allegria, hanno contribuito a creare un’atmosfera gioiosa per festeggiare questa giornata così importante. I bambini sono stati i veri protagonisti con i loro interventi, le canzoni, i lavoretti, tutte cose preparate con le loro instancabili e motivate maestre. La Giornata della Terra è la più grande manifestazione Internazionale dedicata al tema ambientale, istituita nel 1970, che rappresenta una preziosa occasione che porta a riflettere sulle urgenti problematiche ambientali e su come si possano progettare interventi mirati, partendo proprio dalle giovanissime generazioni, per un futuro migliore. Essenziale il coinvolgimento delle istituzioni e la mobilitazione di tutti, perché non sono problematiche che si possono rimandare oltre. Anna Consales