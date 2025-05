Giornata mondiale dell’asma: visite gratuite in Pediatria al Camberlingo

Il reparto di Pediatria dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana aderisce alla Giornata mondiale dell’asma promuovendo, nella giornata del 15 maggio, visite gratuite per la prevenzione delle affezioni respiratorie in età infantile per i bambini dai sette anni in su.

Nell’ambulatorio di Immuno-allergologia pediatrica, gestito dalla dottoressa Barbara Formato, saranno effettuate visite pneumologiche con spirometria (valutazione della funzionalità polmonare). È possibile accedere, previa breve intervista telefonica e fino a completamento dei posti disponibili, chiamando il numero 0831 851331 dal 6 al 14 maggio dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

“La Giornata mondiale dell’asma – spiega il direttore del reparto di Pediatria, Biagio De Mitri – è organizzata dalla Global Initiative for Asthma (GINA) dal 1998 e promossa sul territorio nazionale dalla Società italiana per le malattie respiratorie infantili con l’obiettivo di aumentare la conoscenza di una delle malattie croniche non trasmissibili più comuni e migliorarne il trattamento”.