Giornata mondiale per la lotta a desertificazione e siccità – domani concerto tra gli ulivi ad Ostuni

Una serata di riflessione e di musica. Così il parco naturale regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo celebra la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità. Appuntamento prossimo martedì 17 giugno nell’uliveto dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Pantelli-Monnet” di Ostuni. Tre i momenti in cui si snoderà la serata. Alle 18 un confronto sugli effetti dei cambiamenti climatici e la necessità di adottare misure efficaci per mitigare le cause e pianificare azioni di adattamento. Dopo l’introduzione del dirigente scolastico Natale Palmisano e dell’assessore regionale all’ambiente Serena Triggiani, previsti gli interventi del presidente della Regione Emiliano, dell’assessore regionale alla Cultura Viviana Matrangola, del sindaco di Ostuni Angelo Pomes, del presidente dell’ente parco Dune Costiere Annarita Angelini e del direttore generale dell’Acquedotto Pugliese Francesca Portincasa. Alle 19 il concerto di musica acustica tra gli ulivi con le esibizioni del trio composto da Dalila Spagnolo ( voce ), Alessandro Ferrari ( chitarra classica ) e Gioele Nuzzo ( cajon, dijeridoo, tamburi ). Quindi la suggestiva conclusione con l’esperienza immersiva tra gli ulivi secolari.

“Questo evento – è detto in una nota del parco – rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, scuole e aree protette possa generare attività svolte a sensibilizzare la cittadinanza su temi ambientali urgenti utilizzando la cultura e la musica come veicolo di messaggi importanti per la salvaguardia del nostro territorio”.