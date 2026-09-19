“Giornata nazionale degli internati militari italiani (IMI) nei campi di concentramento tedeschi”, domenica posa della “pietra d’inciampo” in memoria del brindisino Giovanni Crescenzo.

Domani, domenica 20 settembre, si celebra la “Giornata nazionale degli internati militari italiani (IMI) nei campi di concentramento tedeschi”, istituita all’unanimità dal Parlamento italiano con la legge n. 6 del 13 gennaio 2025. Brindisi vivrà una giornata nel ricordo di quei soldati italiani, catturati dopo l’armistizio dell’8 settembre, il cui status fu trasformato da una decisione di Hitler in “internati militari” perché fossero privi delle tutele della Convenzione di Ginevra.

Con il patrocinio del Comune di Brindisi, su proposta della Biblioteca pubblica arcivescovile “Annibale De Leo” e dell’associazione polacca “Partnerstwo Borów Niemodlińskich di Niemodlin”, infatti, alle ore 9.30, davanti al civico 34 di via Giordano Bruno, si svolgerà la cerimonia per la posa della pietra d’inciampo in memoria di Giovanni Crescenzo, militare che restando fedele al suo status di militare italiano, morì nel campo di concentramento di Lamsdorf (Polonia) il 2 marzo 1944.

A conclusione della cerimonia, alle ore 11:00, nella sala studio della Biblioteca Arcivescovile “A. De Leo” (con obbligo di prenotazione a biblioteca@bibliotecadeleo.it) è prevista la prolusione del prof. Antonio Bonatesta (Università degli Studi di Bari) sul tema: “Nella dissoluzione dello Stato. Gli internati militari italiani tra guerra, prigionia e Resistenza”.