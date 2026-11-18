In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta ufficialmente dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e fissata per il 21 novembre 2026 il Comitato per la Salvaguardia del Patrimonio Arboreo di Brindisi, che funge da portavoce di varie associazioni, esperti e cittadini che hanno a cuore la tutela del verde urbano, che hanno dato la loro adesione al Documento di Indirizzo Civico per il Verde Pubblico e l’Adattamento Climatico, fra cui l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Brindisi, rappresentanti di Legambiente, Italia Nostra, WWF, Club UNESCO; ALPAA Puglia, Touring Club, Puliamoilmarebrindisi, New Friends Bike, Remuri, Centro Turistico Giovanile, Associazione per la Difesa del Territorio, ed altre sigle ancora, comunica che si terrà un incontro alle ore 9,00 con l’Amministrazione Comunale di Brindisi nelle persone del Sindaco del Presidente della Commissione Ambiente e di quanti, fra Assessori e Consiglieri Comunali, riterranno di parteciparvi, presso il salone Mario Marino Guadalupi per illustrare alcune linee guida individuate nel corso di recenti riunioni tenutesi nei giorni scorsi che, partendo dai punti già condivisi con la Commissione Ambiente del Comune di Brindisi, porti ad un modello virtuoso di collaborazione con l’Amministrazione Comunale che si ponga come primario e più immediato obiettivo quello dell’adozione di un Piano comunale del Verde, quale strumento di pianificazione strategica e di un Regolamento del Verde, che detti i criteri e le modalità di gestione e di valorizzazione non solo del verde pubblico, ma anche di quello privato in ambito urbano.

Successivamente, attorno alle ore 11,00 ci si sposterà presso il Parco della Rimembranza per parlare, con il supporto di esperti, dell’importanza degli alberi in ambito urbano.