Giornata piena di emozioni e tanti risultati per l’Invictus Fight Lab di Brindisi!

Nella giornata di domenica 16 febbraio i ragazzi dell’invictus Fight Lab hanno partecipato al Napoli Challenge portando a casa numerose vittorie!

Riccardo De Nozza colleziona ben tre vette sui podi in due categorie e nell’assoluti,

Valerio Leo arriva terzo al suo esordio, sopraffine la lotta di Henrique Camilo che arriva primo, Stefano Gaudino da nuovamente prova della sua dedizione vincendo il primo posto in tutte le categorie e per ultimi Giuseppe silvano che alla sua seconda competizione nel brazilian jiu jitsu arriva secondo per uno stop tecnico e Paolo Lanza che nel suo esordio ha fatto sognare tutti i suoi compagni meritando un terzo e un secondo posto!

Ma per la squadra brindisina non finiscono i festeggiamenti perché insieme ai compagni della WRCA capitanata dal maestro Paolo Girone si aggiudicano il primo posto tra i team juniores e un secondo posto nei team adult!