Giornate del Patrimonio al museo “Ribezzo”

Al Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, appuntamento annuale promosso fin dal 1991 da Consiglio d’Europa e Commissione Europea, coordinato e sostenuto da Ministero della Cultura e Direzione Generale Musei Puglia, il Polo Biblio-Museale di Brindisi e il Club per l’UNESCO di Brindisi hanno proposto nel pomeriggio la conferenza “Brindisi vista dal mare. Il patrimonio archeologico subacqueo del Museo Ribezzo tra protezione e innovazione”.

I reperti provenienti da contesti subacquei, recuperati a seguito di rinvenimenti fortuiti o di campagne di ricerca e scavo sistematiche, e che oggi possono essere ammirati tra le collezioni del percorso espositivo del Museo Ribezzo, hanno offerto l’occasione per rileggere il passato del territorio di Brindisi attraverso uno sguardo che viene dal mare. Ha relazionato l’archeologa Antonella Antonazzo. Ha introdotto Pierluigi De Castro, vicepresidente UNESCO Brindisi.