Giorno della Memoria – L’elenco degli insigniti

Cerimonia celebrativa del Giorno della Memoria al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi

“Voi, studentesse e studenti, siate convinti alfieri di un futuro senza odio e impegnatevi senza timore a non far prevalere chi lo alimenta. Studiando e comprendendo il passato, potete contribuire a costruire un mondo basato sui valori del rispetto, della tolleranza e della convivenza pacifica”.

Con queste parole il Prefetto Luigi Carnevale si è rivolto ai numerosissimi studenti che hanno affollato stamane il Nuovo Teatro «Verdi» di Brindisi per la cerimonia commemorativa del «Giorno della Memoria», istituito per ricordare le vittime dell’olocausto in occasione della ricorrenza della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz.

La manifestazione è stata organizzata dalla Prefettura in collaborazione con il Comune di Brindisi, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ambito territoriale della provincia di Brindisi – e con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Alla presenza di numerose Autorità civili e militari, dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini nonché dei dirigenti scolastici e di una folta rappresentanza di scolaresche provenienti da tutti i Comuni della provincia, studenti e docenti di alcuni hanno presentato, attraverso varie forme d’arte, alcuni lavori e approfondimenti sul tema, sotto l’abile conduzione del giornalista Antonio Celeste.

Nel corso della cerimonia il Prefetto ha consegnato le medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica alla memoria di 24 cittadini che hanno vissuto l’esperienza dell’internamento nei campi di concentramento nazisti. Alla consegna erano presenti i Sindaci dei Comuni di origine degli insigniti.

Il Prefetto Luigi Carnevale, che ha tenuto molto a coinvolgere anche quest’anno il mondo della scuola in un luogo capace di accogliere il maggior numero di ragazzi provenienti da ogni Comune della provincia, nel suo messaggio di saluto si è rivolto ai presenti affermando che “Serve tenere viva la memoria in una stagione che vede assottigliarsi il numero già esiguo dei testimoni diretti di quella tragica pagina di storia” e ricordando come “l’ignoranza, vera piaga dell’umanità, quando è associata ad un odio cieco e alimentato ad arte, può sfociare in azioni di crudeltà inimmaginabile: alle famigerate SS noi possiamo rispondere con altre SS, Scuola e Studenti, capaci di produrre gli anticorpi all’odio e all’ignoranza”.

L’evento ha avuto inizio con il “Canto degli Italiani”, l’inno nazionale eseguito dall’orchestra e dal coro dei ragazzi del Liceo del Liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano” i quali, dopo i saluti del Sindaco di Brindisi, della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e del Prefetto, hanno intonato una struggente “Ninna nanna dal forno crematorio”.

Spunti di riflessione sulla tragedia dell’olocausto sono stati poi proposti dai ragazzi dell’Istituto comprensivo “Sant’Elia Commenda” che hanno proposto un video, accompagnato da un commento degli studenti, sull’Istruttoria di Peter Weiss, in cui vengono rivissuti i Processi di Francoforte del 1963-1965.

Altrettanto significativa l’esibizione “Frammenti di Memoria” delle studentesse dell’I.P.S.S.S. “Francesca Laura Morvillo-Falcone” che si sono esibite mediante una rappresentazione musicale e di recitazione.

Come lo scorso anno, anche per questa edizione, Cattedre in Ribalta, il gruppo teatrale composto da alcune docenti dell’Istituto Comprensivo Statale“Commenda”, ha recitato con grande trasporto “L’ultimo ciak”, rappresentazione ispirata alla vera storia del ghetto di Terezin.

Spazio alla danza, a seguire, con gli studenti del Liceo Coreutico “Epifanio Ferdinando” di Mesagne che hanno interpretato “Lola” in una esibizione particolarmente coinvolgente.

Altri momenti musicali a cura dell’orchestra del Liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano” che hanno eseguito “Overture 1812” di Čajkovskij e “Sinfonia dal nuovo mondo” di Dvořák, due brani utilizzati come “detonatori della memoria” da Primo Levi quale commento sonoro all’interno della trasmissione radiofonica Il paginone (il teatrino della memoria), andata in onda su Radio Rai Uno nel 1982. E ancora, sempre commoventi, le note di John William, tratte dalla colonna sonora del film “Schindler List”.

“Greensleeves”, una dolce e melodiosa ninna nanna in onore di tutte le vittime dell’olocausto, è stata poi eseguita con le arpi celtiche dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cappuccini” di Brindisi.

Teatro e danza insieme nell’esibizione “L’urlo della memoria”, con musiche e testi composti dal laboratorio dell’“Officina del Sole” del Liceo Pepe Calamo di Ostuni, che ha catturato l’attenzione del pubblico presente coinvolgendolo ed emozionandolo.

E ancora, il coro dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Bozzano-Centro” con “La voce della Memoria” ha eseguito un suggestivo medley musicale arricchito dall’accompagnamento di una performance di danza.

Prima della consegna delle medaglie è stato proiettato il Docufilm “1945! La Guerra è finita” realizzato dagli studenti dell’I.I.S.S. “Ferraris-De marco-Valzani”- P.T.P. “Messapia”.

La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione del brano “Beautiful that way” versione di Noa della nota melodia di Nicola Piovani, colonna sonora del film “La vita è bella”.

Anche quest’anno, infine, il foyer del Teatro ha ospitato una originale mostra espositiva con le opere di alcuni istituti scolastici che i presenti – accolti dagli studenti dell’I.P.S.S.S. “F.L.Morvillo-Falcone” e dell’I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani” – hanno potuto apprezzare: “Coltiviamo la Memoria” a cura del Liceo “Marzolla-Leo-Simone-Durano”, le riproduzioni sartoriali dell’I.P.S.S.S. “F.L.Morvillo-Falcone”, i pannelli espositivi “Discesa all’inferno” dell’Istituto Comprensivo“Sant’Elia-Commenda” e le installazioni artistiche in ferro “Auschwitz-Birkenau”, “Holocaust Star” e “L’uomo con la valigia” a cura dell’I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani” – Polo “Messapia”.

