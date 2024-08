Giostre gratis per i bambini fragili. L’Ass. Saponaro ringrazia

L’ Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi, intende ringraziare l’ Assessore Attività Produttive Mario Scioscioli, per l’ interlocuzione avuta con il Gestore delle Giostre che ha consentito di realizzare un momento di Gioia e Divertimento per tanti nostri Bambini e Ragazzi.

Tutte le Cooperative e Associazioni che si occupano di Bambini e Ragazzi Fragili sono state invitate dall” Assessorato Servizi Sociali per Domenica 1 Agosto alle ore 11,00 presso il Piazzale di Via Spalato dove sono posizionate le Giostre, il Gestore delle Giostre che ringraziamo di cuore per la sensibilità e generosità consegnerà personalmente alle Cooperative e Associazioni i biglietti per usufruire del Parco Divertimenti per tutta la mattinata di Domenica 1 Agosto.

Questa iniziativa è un momento importante di attenzione verso un settore cosi delicato e determinante dove tutti noi siamo chiamati con impegno e dedizione a consentire la massima condivisione e partecipazione nel vivere di tutti i giorni.

Assessore Servizi Sociali Comune di Brindisi

Ercole Saponaro