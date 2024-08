Giostre per bambini sparite dagli spazi verdi – Luperti e Greco: che fine hanno fatto?

Che fine hanno fatto le giostrine per bambini collocate negli spazi verdi della città? Il problema va posto con forza perché è davvero insopportabile l’idea che ci sia stato qualcuno che ha deciso di farle sparire danneggiando i nostri bambini. L’ultima denuncia arriva dal Parco Melissa, oltre che da uno spazio verde del rione Bozzano. Sono state rubate o qualcuno le ha rimosse per motivazioni sconosciute? In un caso o nell’altro è evidente che ci aspettiamo risposte da parte dell’Amministrazione Comunale perché i bambini non sono cittadini di serie B.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali