Giovani Avvocati – D’Attis al convegno AIGA: “Sostenere categoria, avvocati sono operatori di legalità”

Nota del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia

“Oggi ho partecipato al convegno dell’Aiga, l’associazione italiana dei giovani avvocati, che si è tenuto a Brindisi sulla sostenibilità professionale. Ringrazio tutti per l’invito perché è stato un incontro molto interessante e proficuo: gli avvocati oggi sono interlocutori qualificati in una serie di riforme che stiamo portando avanti. Il dialogo con la categoria e’ un passaggio imprescindibile che ci responsabilizza come rappresentanti istituzionali che devono compiere delle scelte avendo un quadro chiaro dei problemi e delle istanze. Come vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia ho anche lanciato un appello ai giovani professionisti: gli avvocati sono tra i protagonisti della lotta alla mafia perché con la loro attività si pongono come interpreti del diritto alla difesa, che è una garanzia costituzionale. Perciò, sono a pieno titolo degli operatori di legalità”.