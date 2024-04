Giovani e lavoro – Al via il concorso “Video esploriamo il mondo del lavoro”

In una società in continua evoluzione, comprendere il mondo del lavoro è fondamentale per i giovani, soprattutto per coloro che cominciano, a piccoli passi, a conoscere la realtà che ruota intorno a loro e cominciano ad avere consapevolezza delle problematiche e delle opportunità che la realtà offre anche a livello lavorativo.

Per promuovere questa consapevolezza, CRC Innova s.r.l. e il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, in collaborazione con il Rondò dei Talenti, e con il sostegno di Imprese per la Granda e Fondazione CRC, ha promosso il concorso “Video Esploriamo il Mondo del Lavoro” che ha coinvolto le scuole secondarie di primo grado in tutto il Paese con lo scopo di stimolare la creatività dei ragazzi, permettendo loro di indagare il mondo del lavoro attraverso la produzione di video e interviste.

La Scuola “Giulio Cesare” dell’IC Commenda ha partecipato con entusiasmo al progetto e sotto la guida delle professoresse Federica Rollo, Manuela Battista, Cinzia Rotondi, Cinzia Zitolo, Valeria Ancora e Angela Giosa numerosi alunni delle classi terze si sono messi in gioco esplorando i campi più disparati delle attività lavorative. Si sono scoperti filmaker gli alunni Lorenzo Giuliani, Sofia Cretì e Melissa Coluccello della 3A; Maria Perchinenna, Lorenzo Maggi, Samuele Mione, Vanessa Calò, Vincenzo Perchinenna, Cristel Cursano e Sara Barletta della 3D; Michelle Convertino, Lorenzo Falcone e Martina Colella della 3F; Alessandro Cavallo, Helena Lafuenti e Fabrizio Somma della 3I.

In questo grande laboratorio un’alunna della 3D, Maria Perchinenna, è stata selezionata come finalista con la sua videointervista in cui un agricoltore, il padre della ragazza, racconta la sua esperienza di agricoltore nella realtà lavorativa del sud.

“Attraverso lo strumento dell’intervista sul campo, – afferma la prof.ssa Federica Rollo, docente di Italiano della classe finalista – gli studenti hanno imparato a conoscere più da vicino il mondo del lavoro e, in questo modo, hanno anche sviluppato maggiore consapevolezza nella scelta del loro percorso di studio. Questo concorso, infatti, si è rivelato prezioso per approfondire le attività di orientamento già proposte dall’offerta formativa dell’I. C. Commenda.” “I lavoratori intervistati – continua la prof.ssa Rollo – sono stati scelti dai docenti tra coloro che valorizzano i prodotti che offre la terra di Brindisi come la pesca, l’agricoltura, l’artigianato.”

La cerimonia di premiazione si terrà questa mattina, martedì 9 aprile, presso il Cinema Monviso a Cuneo e alcuni studenti avranno l’opportunità di presentare il loro video davanti a una giuria di esperti.

“Questa iniziativa ha offerto non solo un’opportunità educativa unica per gli studenti, – afferma la Dirigente Scolastica dell’IC Commenda, Patrizia Carra – ma è stata anche una opportunità per esprimere la propria creatività e la propria visione delle cose, sviluppando abilità come la ricerca, la comunicazione e il pensiero critico, quello per cui ogni giorno lavoriamo nelle aule.” “Sono molto contenta – conclude la DS – che questo impegno sia stato ripagato, per i ragazzi è una grande soddisfazione poter partecipare alla premiazione di questo concorso nazionale”.