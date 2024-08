Banchetto raccolta firme in piazza Vittoria per arrivare al quorum previsto per proporre il referendum contro la legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. L’iniziativa e’ stata organizzata nel pomeriggio dai Giovani europeisti Verdi, in collaborazione con Alleanza Verdi e Sinistra. I promotori invitano i cittadini non solo a firmare ma anche a recarsi al voto in caso di referendum.