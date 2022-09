GIOVANNI GRASSO HA PRESENTATO IL SUO LIBRO “ICARO, IL VOLO SU ROMA”

Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, Giovanni Grasso, autore, giornalista e consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, ha presentato il suo libro:”Icaro, il volo su Roma”. Ha dialogato con l’autore il prof. Ettore Catalano, docente onorario di letteratura italiana dell’Università del Salento. Ha introdotto l’argomento della serata la prof.ssa Raffaella Argentieri, vice presidente nazionale scuola di formazione “Antonino Caponnetto”. Il libro è molto interessante e si ispira ad una storia vera. Il protagonista, Lauro de Boris, è un giovane poeta antifascista, aviatore improvvisato, che il 3 ottobre 1931 sganciò dal suo aereo, sulle teste dei romani, un carico di quattrocentomila volantini contro Mussolini. Nel tentativo di ritornare in Corsica, purtroppo, si inabissò nel Tirreno, una fine tragica in nome della libertà. Il libro di Grasso è un incitamento ad avere maggiore attenzione verso gli ultimi, quelle persone che vivono ai margini della società, nell’indifferenza comune. Il protagonista è un uomo qualunque, alla continua ricerca di una salvezza personale e, soprattutto, alla ricerca di ali che possano permettergli di volare contro il suo dolore. Prima di volare, però, è necessario liberarsi da tutto. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Feltrinelli Point di Brindisi e la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Anna Consales