Giovanni Scifoni con “Fra’. San Francesco, la Superstar del Medioevo”

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena lo spettacolo “Fra’. San Francesco, la Superstar del Medioevo”, scritto e interpretato da Giovanni Scifoni, attore, drammaturgo e personaggio televisivo molto noto. Il testo, con la regia di Francesco Brandi, nasce per gli 800 anni del Presepe di Greccio, realizzato nel 1223, ed è un monologo orchestrato con laudi medievali e strumenti antichi molto particolari. L’attore ha iniziato la performance chiedendosi quanti spettacoli e film siano già stati fatti su San Francesco e quanti ancora saranno progettati. Un monologo che è stato un affascinante viaggio attraverso la vita di Francesco d’Assisi, con l’attore accompagnato da tre musicisti molto bravi. Contemporaneamente, durante l’esecuzione dei brani, il protagonista ha iniziato a disegnare su un enorme foglio di carta e i tratti hanno preso forma fino a rendere l’immagine di S. Francesco. Giovanni Scifoni, anche in questo spettacolo, conferma la sua attenzione alla vita dei religiosi. Anna Consales