Giove: Brindisi riscopra la tradizione della Mostra dei Presepi!

BRINDISI RISCOPRA LA TRADIZIONE DELLA MOSTRA DEI PRESEPI! INDIRIZZATO APPELLO ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON DELEGA AL TURISMO Ricordo con nostalgia gli anni in cui Brindisi ospitava la mostra dei presepi in diversi luoghi pubblici e di interesse culturale, con la partecipazione di appassionati ed espositori provenienti anche da fuori regione. Una tradizione preziosa che meriterebbe di essere recuperata e rilanciata, perché il presepe non è soltanto una rappresentazione della Natività: è arte, cultura, artigianato, fede e memoria popolare. Perché non ripartire da Piazza Vittoria, realizzando un grande presepe con il contributo di volontari, associazioni, artigiani e cittadini? Ognuno potrebbe mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie capacità e la propria creatività, trasformando il progetto in un’opera collettiva, simbolo di solidarietà e amore per la nostra città. L’iniziativa potrebbe diventare un appuntamento annuale, coinvolgendo presepisti

Raffaele Giove