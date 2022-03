GIOVEDI’ 10 MARZO A BRINDISI “IL BARCONE DELLE TESTIMONIANZE”

“Il BARCONE DELLE TESTIMONIANZE”

Giovedì 10 Marzo – Ore 17.30 – PALAZZO NERVEGNA, Sala Università

Un appuntamento su un Barcone di Testimonianze, Storie di Migrazione,

di Aiuti Umanitari, di Volontariato, per salpare insieme, più consapevoli,

verso un mondo più umano ed inclusivo.

Solo navigando insieme potremo trasformare i viaggi della speranza, in

sogni realizzabili, aiutando questi ragazzi non a sopravvivere, ma a vivere

con dignità e rispetto, come meritano tutti gli esseri umani.

“Siamo sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo

importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme” come dice il

nostro Papa Francesco.