Giovedì 21 maggio la presentazione ufficiale della campagna “12 anni a Brindisi”

Sarà presentata ufficialmente giovedì 21 maggio 2026, nell’ambito dell’evento di riqualificazione di Piazza Capuana al quartiere Paradiso, la campagna di comunicazione sociale “12 anni a Brindisi”, ideata e realizzata dai bambini e dalle bambine, dai ragazzi e dalle ragazze della Commissione Sicurezza e Legalità del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Brindisi. La campagna ha preso avvio lunedì 18 maggio scorso e porta un titolo che non è casuale: 12 anni è l’età media del gruppo di lavoro, ma anche una soglia simbolica, quel passaggio dall’infanzia all’adolescenza in cui si comincia a guardare la città con occhi nuovi.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Brindisi e dal Consorzio Ambito Sociale BR1, che comprende il Comune di Brindisi e il Comune di San Vito dei Normanni, nell’ambito del Servizio Sperimentale La Città dei Ragazzi, gestito da ImmaginAbile Impresa Sociale. La presentazione del 21 maggio si inserisce in una giornata di rigenerazione urbana organizzata dalle Commissioni del CCRR, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, del mondo della scuola e del giornalismo locale. L’azione di riqualificazione è uno degli esiti del percorso della Commissione Ambiente e rigenerazione urbana e si svolge in sinergia con il progetto “Mani in Pa.St.A – Paradiso Street Art”, vincitore di Luoghi Comuni.

Avviato nell’ottobre 2025, il percorso ha portato i ragazzi a individuare un tema centrale – “La città di domani, oggi” – e a costruire un messaggio rivolto a coetanei e adulti, scegliendo linguaggi e strumenti capaci di generare un dialogo intergenerazionale. La campagna si articola in tre assi: affissioni, podcast e azioni di guerrilla marketing.

I manifesti 6×3 e i formati A3 e 100×140, affissi in tutti i quartieri, riportano riflessioni originali dei ragazzi del CCRR, firmate con nome, età e un’icona disegnata a mano: ami da pesca, tartarughe, fiori, libri, bombolette spray. Un sistema visivo autentico, digitalizzato mantenendo il tratto originale.

Il podcast “12 anni a Brindisi”, registrato nel laboratorio audio di Spazio DesTEENazione, raccoglie interviste condotte dai ragazzi a cittadini di ogni età attorno a tre domande: com’era Brindisi a 12 anni, com’è oggi, come sarà tra 12 anni. È disponibile su Spotify e tramite QR code sui materiali della campagna.

Le azioni di guerrilla marketing prevedono flyer da completare a mano, invitando chi li riceve a scrivere cosa ama della città e a passarli ad altri, generando una catena spontanea di partecipazione.

L’intero percorso delle Commissioni del CCRR ha rappresentato un’esperienza di cittadinanza attiva, pensiero critico e protagonismo giovanile, dimostrando come le nuove generazioni possano contribuire in modo concreto e positivo alla vita della comunità.

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