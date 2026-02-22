Giovedì 26 ore 17,30 la libreria Pupilla ospiterà l’autore Bruno Togliolini

Giovedì 26 ore 17,30 la libreria Pupilla-libri, giochi, attività, sita in v.le Commenda 36/a, ospiterà l’autore Bruno Tognolini, per presentare il suo ultimo libro: “Rima rimasta” edito per Salani. Ingresso libero e gratuito. Consigliato l’acquisto di una copia del libro.

Bruno Tognolini è nato a Cagliari nel ’51, ha studiato al DAMS di Bologna nel ’79, e ora vive un po’ a Bologna, un po’ a Lecce, e un po’ in viaggio nei mille incontri coi lettori. Dopo un decennio di teatro negli anni Ottanta, è ormai da trent’anni autore ‘per i bambini e i loro grandi’. Ha scritto poesie, romanzi e racconti (sessanta titoli con i maggiori editori nazionali), programmi televisivi( quattro anni di Albero Azzurro e undici di Melevisione),testi teatrali, saggi, videogame, canzoni e altre narrazioni. E’ premio Andersen nel 2007 e nel 2011, premio Elsa Morante Giovani nel 2008, premio Pierluigi Cappello nel 2022. Il suo romanzo Il giardino dei Musi Eterni nel 2017 è Libro dell’anno a Fahrenheit (Radio Tre) e premio LiBeR.

La libreria indipendente Pupilla, da oltre 7 anni, è impegnata nella promozione della lettura, per adulti e bambini di ogni età, e lo fa anche attraverso il confronto diretto, il dialogo con autori/autrici e artisti, che possano ispirare e offrire nuove visioni ai giovani della nostra città.