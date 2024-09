Giovedì 26 settembre l’ITT “Giorgi” celebrerà la giornata europea delle Lingue 2024

Il Consiglio d’Europa incoraggia gli europei a imparare più lingue nella convinzione che la diversità linguistica sia uno strumento per ottenere una migliore comprensione intercultrale. E per questo dal 2001 si celebra il 26 settembre questa giornata speciale.

Durante la cerimonia, sarà lanciato il contest Lingue per la pace, ideato dal Consiglio d’Europa, che consiste nel creare un poster che illustri proprio il tema ” Lingue per la pace “. Ci saranno premi per i primi 5 lavori più creativi e fino a 30 poster saranno esposti nella sede del Centro europeo di lingue moderne.

Per l’occasione, l’ITT “G. Giorgi” sarà in collegamento con la Scuola rumena Gimnaziala a Marsani, Craiova, dove studenti e docenti dell’istituto sono in mobilità col progetto Erasmus “Think local, think global”, che tratta di ambiente ed energie rinovabili.

Infine, il Dirigente Scolastico distribuirà attestati agli studenti che lo scorso anno scolastico hanno partecipato a progetti Etwinning.