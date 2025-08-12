Giovedì 28 agosto 2025 piazza Garibaldi a Torre San Gennaro ospiterà “UnitalsiAMOci!”

un evento pubblico in onore dei Festeggiamenti di San Gennaro con finalità benefica organizzato dai giovani del Rotaract Club di Brindisi Valesio e dai ragazzi dell’Interact Club di Brindisi Valesio, in collaborazione con l’UNITALSI gruppo San Pietro Vernotico, promosso dal Rotary Club di Brindisi Valesio, con il patrocinio del Comune di Torchiarolo e della Parrocchia Maria SS. Assunta di Torchiarolo.

La serata sarà aperta dai saluti di Laura De Siati (presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio), Matteo Fanciullo (presidente del Rotaract Club di Brindisi Valesio), Andrea Gargano (consigliere del direttivo e presidente della Commissione per l’Effettivo del Rotaract Club di Brindisi Valesio), Rita Lo Deserto (presidente dell’UNITALSI gruppo San Pietro Vernotico), Elio Ciccarese (sindaco del Comune di Torchiarolo), Michela Tommasi (vicesindaco del Comune di Torchiarolo) e di don Antonio De Nanni parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta.

A introdurre il significato dell’iniziativa sarà Andrea Gargano che illustrerà il valore del volontariato giovanile e dell’impegno civico nella costruzione di comunità solidali.

Il programma prevede numerosi interventi e esibizioni. Sandra De Giorgi propone un monologo volto a sensibilizzare la comunità sull’importanza di avviare un cammino condiviso a sostegno delle persone fragili. Con parole che nascono dal cuore, Mary Antonaci interpreta le sue poesie che parlano di fragilità, emozioni e umanità, restituendo dignità e ascolto a chi troppo spesso resta in silenzio. Il programma prevede l’esibizione di Martina Piconese, giovane cantante di San Pietro Vernotico, che donerà la sua voce e la sua sensibilità artistica a sostegno della missione solidale. L’evento sarà condotto da Luciano Spagnolo, professionista nel campo della comunicazione sociale, che guiderà il pubblico attraverso i diversi momenti della serata. La serata sarà arricchita dagli esilaranti sketch di Pierino Foscarini, dei ragazzi dell’UNITALSI e dai momenti di intrattenimento per grandi e bambini a cura del gruppo Sunset7 Animation.

A concludere l’incontro sarà Giuseppe De Fini, Rappresentante Distrettuale del Rotaract Distretto 2120 (Puglia e Basilicata), con una riflessione sull’impatto sociale del volontariato giovanile.

La partecipazione all’evento prevede un contributo minimo di 5 euro e l’intero ricavato sarà devoluto all’UNITALSI per sostenere progetti a favore delle persone più fragili.

“UnitalsiAMOci!” rappresenta un’occasione per riscoprire il senso di appartenenza alla comunità, valorizzare il servizio verso gli altri e dare visibilità a chi, ogni giorno, sceglie di fare la differenza.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale, contribuendo allo stesso tempo a una causa benefica di grande importanza.

Vi aspettiamo numerosi Giovedì 28 agosto alle ore 20:30 presso Piazza Garibaldi a Torre San Gennaro!

Per prenotazioni e ulteriori informazioni contattare il Rotaract Club di Brindisi Valesio al 3296952230 o all’indirizzo email info@rotaractbrindisivalesio.it.