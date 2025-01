Giovedì a Brindisi evento speciale dedicato a Erasmus+

Il 16 gennaio presso “Santa – Spazio Culturale Yeahjasi” ex convento di Santa Chiara alle ore 17:00 si terrà un evento speciale dedicato a Erasmus+.

L’incontro informativo è volto a comprendere il panorama dei bandi e la dimensione internazionale con un focus sulla progettazione europea, sull’impatto sociale e sul protagonismo giovanile.

In apertura i saluti del Sindaco Marchionna con la presentazione della programmazione comunitaria per la città di Brindisi, con uno sguardo su quelli che sono i progetti già avviati (e finanziati dall’UE) e del progetto Green Cards, un programma di formazione completo che prepara i giovani a soddisfare le richieste del mercato del lavoro nei settori del verde, della sostenibilità e del digitale.

Lo scopo del progetto

L’appuntamento fa parte di un programma di due incontri, assieme a quello organizzato presso il Comune di Lecce ed è dedicato alle organizzazioni locali e ai singoli individui (liberi professionisti operanti nell’ambito della progettazione) in grado di rafforzare la propria dimensione internazionale scoprendo nuove opportunità per costruire insieme un futuro in cui i giovani sono i protagonisti di un cambiamento sostenibile e inclusivo. L’incontro è mirato alla sponsorizzazione del processo di onboarding dei giovani all’Erasmus+ Experience.

Il programma della giornata

Giovedì 16 gennaio 2025 ore 17:00 – Santa Spazio Culturale (Yeahjasi) – Ex convento di Santa Chiara

La progettazione europea di prossimità: opportunità e sfide per Brindisi

Giuseppe Marchionna, Sindaco del Comune di Brindisi

Impatto Sociale: cos’è e come si genera

Michele De Luca, Senior Project Manager (Project School)

Presentazione programma Erasmus+ e Call “Cooperation Partnerships”

Antonio Dell’Atti, Ambasciatore Erasmus+ Ceo e Founder (Project School)