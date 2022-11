GIOVEDI’ A BRINDISI TAVOLA ROTONDA SU MUSICA E ADOLESCENZA

Tavola rotonda: “Musica e adolescenza: crescita e ricerca di se stessi”.

Giovedì 1 dicembre alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del plesso “J.F.Kennedy” dell’Istituto

Comprensivo Casale di Brindisi , avrà luogo il secondo degli incontri di dialogo scuola e

genitori dal titolo “Musica e adolescenza: crescita e ricerca di se stessi”.

L’Istituto Comprensivo Casale è da sempre attento al benessere e all’equilibrio educativo e

sociale degli alunni e considera l’alleanza con le famiglie fondamentale per la loro positiva

crescita. Quale migliore argomento se non la musica intesa come canale comunicativo tra i

ragazzi e gli adulti di riferimento.

La musica è nell’adolescenza una componente essenziale che segna le tappe fondamentali

della vita dei ragazzi: accompagna l’inizio e la fine di un amore, aiuta l’elaborazione e il

superamento di una delusione e ravviva i bei momenti. L’ascolto di un particolare genere

musicale influenza i ragazzi, ad esempio nella scelta di un particolare abbigliamento o nel

modo di porsi della persona stessa. La musica aiuta a regolare l’umore di un adolescente, il

quale vive un periodo di vita caratterizzato da continue sfide, e inoltre plasma il ragazzo che

durante l’adolescenza è alla ricerca di una propria identità. Per cercare di avere un quadro

più completo abbiamo chiesto il contributo e l’esperienza di esperti di musica e di questa

particolare e meravigliosa fase della vita che è l’adolescenza.

L’incontro inizierà con l’esibizione musicale dei docenti di strumento musicale e sarà tenuto

da:

-il maestro Cosimo Prontera, professore di organo e composizione organistica presso il

Conservatorio di Potenza.

-la psicologa e psicoterapeuta Lorena Mazzara.

-il fondatore dell’emittente radiofonica Ciccio Riccio, Paolo Molfetta.

-il cantante e musicista Ignazio Deg.

La Dirigente Scolastica dell’IC Casale, prof.ssa Mariavittoria Caprioli invita i genitori, il

personale docente e non docente,le istituzioni e la cittadinanza a partecipare all’evento.