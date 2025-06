Giovedì a Francavilla convegno su “Immigrazione – aspetti etici e legali”

L’ Associazione Nazionale Forense sezione di Brindisi e l’Unione Giuristi Cattolici della diocesi di Oria con il patrocinio dell’ Ordine degli Avvocati di Brindisi hanno organizzato per giovedì 26 giugno 2025 , alle ore 16,30 , in Francavilla Fontana , presso l’aula magna del Liceo Classico “V. Lilla “ di Brindisi un convegno su: “Immigrazione- aspetti etici e legali ”.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali portati dalla Prof.ssa Giovanna Carla Spagnolo, Preside del citato Istituto, dal Dott Giuseppe De Nozza , Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e Presidente dell’Ass.ne Nazionale Magistrati della Corte d’Appello di Lecce, dall’Avv. Daniela Faggiano, Presidente dell’Ordine dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi , dall’Avv. Domenico Facchini, Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici della diocesi di Oria e dall’Avv. Leonardo Contessa della sezione brindisina dell’Ass.ne Nazionale Forense.

I relatori saranno , nell’ordine, il Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi Cap. di Vasc. Luigi Amitrano, l’Avv. Vittorio Attanasi dell’ A.N.F. sezione di Brindisi , il Dott. Arturo Valletta, Commissario Capo della Polizia di Stato, vice dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, il Dott. Michele Guarini, Giudice Onorario della Sez. immigrazione del Tribunale di Lecce e la Dott.ssa Eleonora Guido , Magistrato togato della sezione Immigrazione del Tribunale di Lecce.

In particolare il C.te Luigi Amitrano tratterà del “soccorso in mare nel diritto interno e sovranazionale”, l’Avv. Vittorio Attanasi svilupperà il riconoscimento dei “danni per dovere di soccorso”, il Dott. Arturo Valletta si occuperà della “gestione dell’immigrazione”, il Dott. Michele Guarini approfondirà i “trattenimenti degli stranieri ed udienza di convalida” e la Dott.sa Eleonora Guido analizzerà la “protezione internazionale,sussidiaria e speciale”

L’incontro sarà moderato dal Dott. Michele Iurlaro, Capo Redattore di Antenna Sud.

Gli organizzatori d’intesa con i relatori , quale segno di vicinanza ai familiari e di solidarietà all’Arma Benemerita ,osserveranno , prima dell’inizio dei lavori, un minuto di raccoglimento in memoria del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, già in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, recentemente e tragicamente deceduto nel tentantivo di arrestare gli autori di una rapina.