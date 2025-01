Giovedì a Jaddico incontro con l’autore del libro “Il ruolo dei cristiani in politica”

Giovedì 16 Gennaio ore 19.00

Salone Santuario di JADDICO

BRINDISI, ss 379, km 36

DARE UN’ANIMA ALLA POLITICA

🟢 INCONTRO CON L’AUTORE

🔶 “IL RUOLO DEI CRISTIANI IN POLITICA”.

Il libro è diviso in due parti.

La prima è fondativa e mostra come il cristianesimo tocca e forma le coscienze. (…)

La seconda parte raccoglie alcune testimonianze di vissuto o di pensiero sulla spiritualità in politica”.

🔷 “L’immagine evangelica del lievito, non preoccupato della propria visibilità e tuttavia capace di far fermentare la pasta, è il simbolo di una presenza allo stesso tempo serena e ferma, pacifica ed efficace”.

Don Bruno Bignami

Direttore nazione Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro – CEI – Conferenza Episcopale Italiana

All’interno del percorso formativo diocesano

PARTECIPATE ALLA VITA DEMOCRATICA