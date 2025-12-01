Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

Giovedì ai salesiani “Cuori in Oratorio”

Si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 18.00 nella “sala Grazia Balsamo” presso l’Istituto
Salesiano di Brindisi, sito in via Appia 195, la cerimonia di consegna di un
defibrillatore, di una borsa medica e di una teca donata dalla “Orizzonti Futuri onlus”
alla struttura sportiva della comunità parrocchiale.
Parteciperanno all’iniziativa:
 Don Ercole Cinelli
Direttore dell’Istituto Salesiano di Brindisi
 Giuseppe Zippo
Referente del progetto “Cuori in oratorio”
 Dott. Antonio La Ghezza
Socio fondatore componente consiglio direttivo ORIZZONTI FUTURI ONLUS
 Dott. Maurizio De Nuccio
Direttore generale Asl Brindisi
 Dott. Martino D’Amuri
Delegato provinciale CONI Brindisi
 Dott. Giuseppe Marchionna
Sindaco di Brindisi
 L’Onorevole dott. Mauro D’Attis

Solidarietà, prevenzione, formazione e cura sono aspetti fondamentali per il benessere
dei cittadini. In questo contesto si colloca l’iniziativa “Cuori in oratorio”. Attraverso la
solidarietà si dona ad una realtà, i salesiani, frequentata da centinaia di cittadini e
ragazzi/e praticanti le attività sportive ed i vari laboratori uno strumento utile per
preservarne la salute. Prevenzione e formazione: attraverso dispositivi medici salvavita
e l’organizzazione di corsi di primo soccorso in collaborazione con la Asl ed il 118
territoriale si punta ad accrescere il numero di persone abilitate al primo soccorso.
L’iniziativa cade a ridosso dell’avvio degli interventi di riqualificazione dell’oratorio e
più precisamente degli impianti sportivi. Lavori che miglioreranno la qualità degli
impianti e la loro sicurezza garantendo condizioni ottimali nella pratica dello sport,
grazie ad un finanziamento del Governo nazionale.
Appuntamento, quindi, a giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.00.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning