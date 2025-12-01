Giovedì ai salesiani “Cuori in Oratorio”

Si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 18.00 nella “sala Grazia Balsamo” presso l’Istituto
Salesiano di Brindisi, sito in via Appia 195, la cerimonia di consegna di un
defibrillatore, di una borsa medica e di una teca donata dalla “Orizzonti Futuri onlus”
alla struttura sportiva della comunità parrocchiale.
Parteciperanno all’iniziativa:
Don Ercole Cinelli
Direttore dell’Istituto Salesiano di Brindisi
Giuseppe Zippo
Referente del progetto “Cuori in oratorio”
Dott. Antonio La Ghezza
Socio fondatore componente consiglio direttivo ORIZZONTI FUTURI ONLUS
Dott. Maurizio De Nuccio
Direttore generale Asl Brindisi
Dott. Martino D’Amuri
Delegato provinciale CONI Brindisi
Dott. Giuseppe Marchionna
Sindaco di Brindisi
L’Onorevole dott. Mauro D’Attis
Solidarietà, prevenzione, formazione e cura sono aspetti fondamentali per il benessere
dei cittadini. In questo contesto si colloca l’iniziativa “Cuori in oratorio”. Attraverso la
solidarietà si dona ad una realtà, i salesiani, frequentata da centinaia di cittadini e
ragazzi/e praticanti le attività sportive ed i vari laboratori uno strumento utile per
preservarne la salute. Prevenzione e formazione: attraverso dispositivi medici salvavita
e l’organizzazione di corsi di primo soccorso in collaborazione con la Asl ed il 118
territoriale si punta ad accrescere il numero di persone abilitate al primo soccorso.
L’iniziativa cade a ridosso dell’avvio degli interventi di riqualificazione dell’oratorio e
più precisamente degli impianti sportivi. Lavori che miglioreranno la qualità degli
impianti e la loro sicurezza garantendo condizioni ottimali nella pratica dello sport,
grazie ad un finanziamento del Governo nazionale.
Appuntamento, quindi, a giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.00.