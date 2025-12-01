Giovedì ai salesiani “Cuori in Oratorio”

Si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 18.00 nella “sala Grazia Balsamo” presso l’Istituto

Salesiano di Brindisi, sito in via Appia 195, la cerimonia di consegna di un

defibrillatore, di una borsa medica e di una teca donata dalla “Orizzonti Futuri onlus”

alla struttura sportiva della comunità parrocchiale.

Parteciperanno all’iniziativa:

 Don Ercole Cinelli

Direttore dell’Istituto Salesiano di Brindisi

 Giuseppe Zippo

Referente del progetto “Cuori in oratorio”

 Dott. Antonio La Ghezza

Socio fondatore componente consiglio direttivo ORIZZONTI FUTURI ONLUS

 Dott. Maurizio De Nuccio

Direttore generale Asl Brindisi

 Dott. Martino D’Amuri

Delegato provinciale CONI Brindisi

 Dott. Giuseppe Marchionna

Sindaco di Brindisi

 L’Onorevole dott. Mauro D’Attis

Solidarietà, prevenzione, formazione e cura sono aspetti fondamentali per il benessere

dei cittadini. In questo contesto si colloca l’iniziativa “Cuori in oratorio”. Attraverso la

solidarietà si dona ad una realtà, i salesiani, frequentata da centinaia di cittadini e

ragazzi/e praticanti le attività sportive ed i vari laboratori uno strumento utile per

preservarne la salute. Prevenzione e formazione: attraverso dispositivi medici salvavita

e l’organizzazione di corsi di primo soccorso in collaborazione con la Asl ed il 118

territoriale si punta ad accrescere il numero di persone abilitate al primo soccorso.

L’iniziativa cade a ridosso dell’avvio degli interventi di riqualificazione dell’oratorio e

più precisamente degli impianti sportivi. Lavori che miglioreranno la qualità degli

impianti e la loro sicurezza garantendo condizioni ottimali nella pratica dello sport,

grazie ad un finanziamento del Governo nazionale.

Appuntamento, quindi, a giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.00.