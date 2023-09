GIOVEDI’ AL VIA L’8^ RADUNO DELLA PROTEZIONE CIVILE CON IL MINISTRO MUSUMECI

Al via in provincia di Brindisi l’8° Raduno Nazionale Estivo della Protezione Civile

Giovedì 21 cerimonia inaugurale e convegno nazionale

con Musumeci, Curcio ed Emiliano

Prenderà il via dopodomani – giovedì 21 Settembre – il Raduno Nazionale Estivo di Protezione Civile che quest’anno si svolgerà in provincia di Brindisi, presso il Riva Marina Resort in località Specchiolla – Carovigno.

L’evento, alla sua ottava edizione, è organizzato da un Comitato Organizzatore, presieduto da Giannicola D’Amico, e composto dalla Regione Puglia-Sezione Protezione Civile e dai Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione civile pugliesi.

Già da ieri sono in arrivo al Riva Marina Resort di Specchiolla le delegazioni di Protezione civile provenienti da quasi tutte le regioni italiane, che da giovedì parteciperanno ad una serie di iniziative: dal convegno nazionale, alle gare sportive di (sono previste gare di nuoto, beach volley, corsa, calcetto, padel, tiro con l’arco e bocce), alla sfilata di chiusura del Raduno, alla premiazione finale delle squadre e ad altre iniziative collaterali.

L’iniziativa, che è organizzata in collaborazione con la Rivista nazionale “La Protezione civile italiana” – è patrocinata dal Dipartimento di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Prefettura di Brindisi, dalla Provincia di Brindisi e dal Comune di Carovigno.

Il Raduno Nazionale Estivo di Protezione Civile rappresenta una importante occasione per rinsaldare, in tutti gli operatori di Protezione civile italiani, a qualunque livello, il senso di appartenenza a quella variegata e straordinaria comunità che è il Sistema nazionale di Protezione civile.

Anche quest’anno tornerà ad essere un importante momento nazionale di incontro per tutti coloro i quali dedicano il loro tempo, il loro lavoro, la loro passione al servizio della Protezione civile.

Una occasione per fare amicizie, per confrontarsi (con il convegno che vedrà la partecipazione di importanti ospiti), per partecipare a gare sportive (con delle novità e con il memorial intitolato a Francesco Perrucci, giovane volontario di Protezione civile di Oria prematuramente scomparso), e a diverse altre attività.

Giovedì 21 settembre con inizio alle ore 14.30 presso il Riva Marina Resort di Specchiolla – Carovigno si terrà l’apertura ed inaugurazione del Raduno con gli interventi del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, del Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, del Prefetto di Brindisi, Michela Savina La Iacona, del Presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli, e del sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti.

A seguire alle ore 16 si terrà il convegno nazionale sul tema “Il sistema territoriale di Protezione Civile e la gestione in pre-emergenza”, che sarà introdotto da Giannicola D’Amico, Presidente Comitato Organizzatore 8° Raduno Nazionale Estivo di Protezione Civile, cui seguiranno gli interventi di Barbara Valenzano, Dirigente Sezione Protezione Civile Regione Puglia, di Nicola Lopane, Direttore Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia, di Rita Nicolini, Direttore Agenzia Regionale sicurezza territoriale e protezione civile Regione Emilia Romagna, e di Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia.

A concludere il convegno – che sarà moderato da Franco Pasargiklian, Direttore della Rivista “La Protezione Civile italiana” – sarà Maurizio Bruno, Presidente del Comitato Permanente Protezione Civile della Regione Puglia.

Il programma del Raduno prevede poi per la giornata di Venerdì 22 Settembre e per la mattinata di Sabato 23 Settembre lo svolgimento di diverse gare sportive con la partecipazione delle rappresentanze regionali di Protezione civile.

Sabato 23 Settembre, poi, a partire dalle ore 17.30 si terrà per le vie di Carovigno la sfilata di chiusura del Raduno che partirà da Largo Macchiavelli e si concluderà presso il Castello “Dentice di Frasso”.

Alle ore 21.30 di Sabato 23 Settembre, infine, presso il Riva Marina Resort si terrà la premiazione finale delle squadre partecipanti al Raduno.