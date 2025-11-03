Giovedì conferenza stampa per Convegno internazionale di studi nell’VIII centenario della traslazione del corpo di san Teodoro d’Amasea dall’Oriente a Brindisi

“Thesaurus Ecclesiae Brundusinae – San Teodoro, il soldato venuto dal mare” è il tema del Convegno internazionale di studi nell’VIII centenario della traslazione del corpo di san Teodoro d’Amasea dall’Oriente a Brindisi: L’evento, promosso dall’Arcidiocesi di Brindisi con la fattiva collaborazione del Comune di Brindisi, della Pontificia Basilica Cattedrale e del Centro studi Teodoriani, si svolgerà a Brindisi dal 9 all’11 novembre prossimi e vedrà comunicati tutti gli elementi organizzativi e culturali nel corso di una conferenza stampa che si terrà Giovedi 6 novembre 2025, alle ore 10:30 nella Sala della Giunta del Comune di Brindisi.

Ad essa prendono parte il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna; don Mimmo Roma, Parroco della Pontificia Basilica Cattedrale di Brindisi; il prof. Teodoro De Giorgio, curatore scientifico del Convegno e il prof. Thomas Christiansen dell’Università del Salento.