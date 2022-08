GIOVEDI’ CONFERENZA STAMPA PER IL 3^ CONGRESSO MONDIALE “MUJERES DE ALTA PONENCIA” – EDIZIONE ITALIA

3° Congresso Mondiale “Mujeres de Alta Ponencia” Edizione Italia

“Donne, protagoniste del Cambiamento” “Mujeres, protagonistas del Cambiamento”

presso il Palazzo Granafei-Nervegna in Via Duomo 20, Brindisi. (settembre 2, 3 e 4). Conferenza stampa di presentazione il giovedì 01 settembre ore 18,00

L’Associazione World Women Talent System – APS, con sede centrale in Via Mecenate, 92 – Brindisi (BR), presenta il 3° Congresso Mondiale “Mujeres de Alta Ponencia” – Edizione Italia “Donne, protagoniste del Cambiamento” – “Mujeres, protagonistas del Cambiamento” che si svolgerà nella città di Brindisi presso il Palazzo Granafei-Nervegna in Via Duomo 20, dal 2 al 4 di settembre 2022.

La conferenza stampa di presentazione si terrà, il giovedì 01 settembre ore 18,00 sempre al Palazzo Granafei-Nervegna, e durante questo evento se firmarà il Patto di “Sororidad”, punto di partenza del lavoro che sarà l’obiettivo primordiale dei capitoli.

L’Associazione, World Women Talent System – APS non a scopo di lucro, ha come obiettivo principale il potenziamento e la crescita personale delle donne fin dalla età infantile. Al fine di rafforzare tali obiettivi sono stati creati progetti in diversi ambiti tra cui assistenza sanitaria, appoggio psicologico, attività culturali e sociali, assistenza legale alle donne maltrattate e vittime di abusi, progetti per lo sviluppo di talenti, corsi di formazioni.

Il congresso è un evento dell’associazione World Women Talent System – APS, che si tiene ogni anno dal 2020. Per quanto riguarda le due prime edizioni, queste sono state realizzate on-line con un risultato resiliente per le partecipanti, e grazie a questi incontri si sono consolidati i capitoli della Women Talent System, presente oggi in 25 Paesi.

Nel 2022 il tema è “Donne, protagoniste del Cambiamento, tu sei la protagonista!”,un invito a tutte le donne del mondo, per fortificare sé stesse e apportare cambiamenti nella vita personale, emotiva, professionale e di leadership.

Obiettivi del Congresso

Valorizzare, riconoscere e appoggiare il lavoro delle Donne nella società.

Informare e formare le donne sui processi di cambiamento che la società attuale sta vivendo, in modo tale di essere sostenute in ambito professionale, tecnologico, psicologico e culturale.

Individuare rete di lavoro possibile per generare cambiamenti, creando partenariati e alleanze locali e internazionali.

Ti aspettiamo in Italia, sii il cambiamento! Creando alleanze attraverso l’Empatia e la Solidarietà: UNIDAS, in nostro Patto di Sororità.