Giovedì evento dell’Associazione culturale “Miglio 365”

L’Associazione Culturale Miglio 365 rinnova il suo impegno per la promozione della cultura e del territorio ospitando, giovedì 9 aprile alle ore 18:00, un evento speciale dedicato alla scoperta della città di Brindisi attraverso gli occhi dei più piccoli. Presso la sede sociale di via Pordenone n. 8, si terrà infatti la presentazione del libro “Brindisi da colorare”, un progetto educativo ideato dalla Maestra Emanuela Casarano per accompagnare i bambini tra monumenti e piazze storiche con un approccio ludico e inclusivo.

L’evento, moderato dal Presidente dell’Associazione Miglio 365, Carmela Lo Martire, si svilupperà come un dialogo corale sull’importanza di seminare il senso di appartenenza sin dall’infanzia. Accanto all’autrice, interverranno Teresa Bataccia, mediatrice scolastica e familiare, che analizzerà il valore sociale e pedagogico dell’opera, e il poeta Giampiero Martinese, che con il suo contributo in vernacolo richiamerà il legame profondo con le tradizioni e le radici locali.

L’incontro punta a mostrare come la narrazione, unita ad attività manipolative e al disegno, possa diventare uno strumento fondamentale per rafforzare in ogni bambino l’amore per il proprio territorio. L’Associazione Miglio 365 invita genitori, educatori e cittadini a partecipare a questo momento di confronto, per scoprire come la storia di Brindisi possa trasformarsi in un’avventura creativa alla portata di tutti. L’ingresso è libero e aperto alla cittadinanza.