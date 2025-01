Giovedì il decennale della Scuola europea di Brindisi

Giovedì 30 gennaio 2025, alle ore 10:15, presso l’auditorium “M. Maniglio” dell’Istituto Omnicomprensivo Scuola Europea di Brindisi (Liceo “Fermi-Monticelli”), in Via N. Brandi n.22, si terrà la celebrazione del decennale del Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, unico nella provincia e fiore all’occhiello per tutta la comunità scolastica. A seguire si svolgerà l’inaugurazione dei campi sportivi esterni di calcio, basket, pallavolo ed atletica leggera (salto in lungo e pista per i 100 metri a quattro corsie), realizzati con fondi PNRR. Tali strutture rappresentano non solo una grande possibilità formativa per tutta la comunità scolastica, ma anche un importante traguardo per la città e per la provincia tutta.

All’evento parteciperanno ex docenti e studenti dell’indirizzo Sportivo e numerose autorità istituzionali, delle forze armate e sportive, che avranno il piacere di condividere gli importanti traguardi conseguiti. Ospite d’onore sarà il Colonnello del Ruolo d’Onore Carlo Calcagni, persona di grande spessore umano e valore sportivo che, insieme al Presidente della provincia, dott. Antonio Matarrelli inaugureranno le meravigliose ed innovative strutture realizzate. Interverrà alla celebrazione il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, dott. Giuseppe Silipo.

La manifestazione sarà introdotta dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Metrangolo, che ha fortemente voluto la realizzazione degli impianti sportivi e coordinata dalla prof.ssa Angela Tarì, referente dell’indirizzo Sportivo, insieme agli studenti del Liceo che, come sempre, saranno i protagonisti attivi di tutto l’evento.